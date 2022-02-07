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7 фев 2022

Старые «Таврии» получат новую жизнь

Старые «Таврии» получат новую жизнь

Конверсией машин с ДВС в электрокары занимается множество европейских автопроизводителей – Aston Martin, Jaguar, Mini. Недавно выяснилось, что подобной практикой стали заниматься и в Украине

Речь идет о машинах завода ЗАЗ, правда, говорить мы будем не о заводской конверсии, а о частном проекте фирмы Kozak EV. Собственно, переделывать в электрокары будут «Таврии» и соплатформенные «Славуты». Сам процесс сравнительно прост – штатный двигатель демонтируется, а его место занимает один из трех электромоторов с блоком аккумуляторов. У клиента есть выбор между 52-сильным и 57-сильным двигателем.  Батареи предлагаются следующие – 12,16 и 24 кВт•ч.

Если говорить о технических характеристиках, в младшей конфигурации (52-сильный мотор и батарея на 12 кВт.ч) «Таврия» способна разогнаться до 80 километров в час. Запас хода будет также скромным – 110 километров.  Интересно, что от бытовой сети машину можно будет подзарядить за пять часов.

Стоит сказать, что электрические «Таврии» производились и на самом заводе ЗАЗ.  Разработка такой машины началась в 1991 году, а в 1994 автомобиль увидел свет. Характеристики были  скромными – запас хода в 80 километров и максимальная скорость в 75 километров в час. Электрическая «Таврия» была построена в единственном экземпляре.  

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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