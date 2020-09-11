Стартап Nikola назвали мыльным пузырем и обманом

Всего два дня назад компания заключила контракт с General Motors, в рамках которого будет налажено совместное производство электромобилей. После этого акции Nikola подскочили в цене в полтора раза. А теперь стартап назвали обычным мыльным пузырем

Такое заявление сделал бывший миноритарный акционер Nikola — аналитическая компания Hindenburg Research. Она выпустила отчет, в котором собрала множественные факты обмана. В нем стартап называется изощренным мошенничеством, построенным на десятках лживых утверждений основателя и исполнительного председателя Тревора Милтона.

Hindenburg Research обвиняет Милтона в кумовстве и озвучивании заведомо ложных утверждений. Компания заявляет, что Милтон назначил своего брата Трэвиса руководителем подразделения по производству водорода. Расследование показало, что его предыдущим опытом работы была заливка бетона и строительство сарая в качестве субподрядчика.

Также американская компания часто использовала обман в своих рекламных роликах. К примеру, чтобы заставить «инновационный» грузовик Nikola One ехать, его попросту отбуксировали на холм, с которого автомобиль на холостом ходу съехал на дорогу — об этом рассказал бывший сотрудник компании. Его слова можно подтвердить тем фактом, что ни в одном из многочисленных промороликов Nikola ее транспорт никогда не начинает двигаться на камеру: чаще всего он стоит, изредка уже катится по дороге.