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14 сен 2023

Стартовали продажи кроссовера BAIC X55

Стартовали продажи кроссовера BAIC X55

В России прошла официальная презентация кроссовера BAIC X55. Стоимость автомобиля начинается от 2 755 000 рублей

Модельный ряд BAIC в России пополнился четвертой моделью и теперь состоит из седана U5 Plus, внедорожника BJ40 и кроссоверов X35 и X55. Производство автомобилей налажено на заводе Автотор в Калининграде.

BAIC X55 выделяется своим уникальным дизайном и современным стильным салоном. Привлекают внимание крупная решетка радиатора и светодиодные фары в 1-образной форме. Внутри устанавливается два цифровых экрана диагоналями по 10 дюймов каждый. Габариты автомобиля: 4620/1886/1680 мм., а колесная база - 2735 мм.

Кроссовер оснащается безальтернативной бензиновой “турбочетверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 178 л.с. Крутящий момент - 300 Нм. Паспортный разгон до “сотни” - 7,8 с. Максимальная скорость - 200 км/ч. Средний расход топлива на 100 км - 7,7 л. Трансмиссия - 7-ступенчатый “робот”. Привод - передний.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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