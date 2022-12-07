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7 дек 2022

Стартовали продажи нового Changan CS55Plus

Стартовали продажи нового Changan CS55Plus

Российский офис марки Changan объявил старт продаж нового кроссовера CS55Plus. Вседорожник будет продаваться в нашей стране с безальтернативным турбомотором объёмом 1,5 литра. 

Давайте сразу разберемся с конфигурацией мотора. Итак, повторимся, полуторалитровый двигатель оснащен турбонаддувом и развивает 181 лошадиную силу. Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Надо сказать, что Changan уделяет особое внимание  тому факту, что все агрегаты разработаны в Англии, а точнее -  в инженерном центре марки в Бирмингеме.

Кроссовер получит три комплектации Comfort, Luxe и Tech. Их состав пока не обнародован. По цене новинка займёт положение второй по стоимости модели Changan в России — дороже только Changan Uni-K.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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