Стартовали продажи нового Changan CS55Plus

Российский офис марки Changan объявил старт продаж нового кроссовера CS55Plus. Вседорожник будет продаваться в нашей стране с безальтернативным турбомотором объёмом 1,5 литра.

Давайте сразу разберемся с конфигурацией мотора. Итак, повторимся, полуторалитровый двигатель оснащен турбонаддувом и развивает 181 лошадиную силу. Силовая установка работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Надо сказать, что Changan уделяет особое внимание тому факту, что все агрегаты разработаны в Англии, а точнее - в инженерном центре марки в Бирмингеме.

Кроссовер получит три комплектации Comfort, Luxe и Tech. Их состав пока не обнародован. По цене новинка займёт положение второй по стоимости модели Changan в России — дороже только Changan Uni-K.