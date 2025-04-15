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15 апр 2025

Stellantis принял решение о судьбе Maserati

Stellantis принял решение о судьбе Maserati
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании Maserati Санто Фичили опроверг все слухи “от инсайдеров”. Stellantis не намерен продавать итальянский бренд

Слухи о продаже бренда появились после введения в этом году американским правительством новых пошлин на все импортные автомобили. Stellantis привлек независимую консалтинговую фирму, чтобы проанализировать все возможные риски. Судя по сообщению Фичили, результаты работы аналитиков оказались многообещающими для руководства.

Пока нет анонсов о пополнение модельного ряда. Все инвестиции со стороны материнского Stellantis идут на поддержание работы компании. Напомним, что в 2024 году выпуск Maserati сократился более, чем в два раза. За прошлый год было продано всего 11?300 автомобилей, что привело к операционным убыткам в размере 260 млн евро.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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