Stellantis разрабатывает «дальнобойные» электрокары

Концерн Stellantis презентовал электрическую модульную платформу STLA Medium. Это первая из четырёх глобальных платформ, предназначенная для моделей компактного и среднего класса. Чем она привлекательна?

Пожалуй, ключевой характеристикой новой «тележки» станет большой запас хода в 600-700 километров. Эти показатели обеспечиваются емкими (98 кВт·ч) аккумуляторами и энергоэффективностью. Автопроизводитель заявляет расход электричества менее 14 кВт·ч на 100 километров.

Что касается технических характеристик новых машин, то они будут представлены в передне- и полноприводном исполнении, а мощность двигателей будет доходить до 388 лошадиных сил.