Stellantis увольняет 900 работников в США

Автоконцерн Stellantis объявил о временных увольнениях 900 сотрудников на пяти предприятиях в США и приостановке производства на двух сборочных заводах в Канаде и Мексике. Причиной стали новые тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа

В письме сотрудникам главный операционный директор Stellantis в Северной и Южной Америке Антонио Филоса отметил, что компания «продолжает оценивать долгосрочные последствия тарифов, но уже сейчас вынуждена принимать срочные меры».

Завод Windsor Assembly в Канаде, где выпускаются Chrysler Pacifica, Voyager и Dodge Charger Daytona, остановит работу на две недели, что затронет 4 500 рабочих. В Мексике предприятие Toluca Assembly, производящее Jeep Compass и Jeep Wagoneer S, приостановит производство на месяц. В США увольнения коснутся пяти заводов, включая Warren Stamping, Sterling Stamping и Kokomo Casting Plant.

На фоне новостей акции Stellantis упали на 9,3%. Также снизилась стоимость акций Ford, General Motors и Tesla. Администрация Трампа признала, что тарифы могут вызвать «краткосрочные трудности», но обещает «долгосрочные выгоды» для экономики США. По словам представительницы Белого дома Каролайн Левитт, благодаря тарифам «в конечном итоге зарплаты повысятся и производство вернется в Америку».

