Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2020

Стив Джобс спасет ваши лобовые стекла

Стив Джобс спасет ваши лобовые стекла

IT-гигант Apple запатентовал технологию, позволяющую мгновенно определять наличие в лобовых стёклах автомобилей микротрещин, которые способны нарушить работу систем обогрева

Apple предлагает всего лишь помещать прозрачную токопроводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она позволит обнаруживать любые повреждения, включая микротрещины. Основное предназначение плёнки — фиксировать поломки, которые могут повлиять на работу системы обогрева лобовых стёкол: микросколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и коррозия способна их повредить.

По мнению Apple, своевременное обнаружение проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полноценные трещины, — то и уберечь от травм.

По мнению Motor1, эту же технологию можно задействовать и ради повышения угоностойкости автомобилей. Если подключить токопроводящую плёнку к бортовой электронике, то в случае нарушения целостности стекла она сумеет, к примеру, блокировать двигатель и отослать владельцу оповещение на смартфон.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Прототип Tesla Semi

Электротрак Tesla Semi сможет проезжать на одной зарядке до 1000 км

26 ноября 2020

Московские пробки вернулись к доковидным показателям

26 ноября 2020
Ferrari 488 GT Modificata (2021)

Ferrari рассекретила гоночный суперкар с 700-сильным мотором

26 ноября 2020

Утильсбор на автомобили снова возрастет

26 ноября 2020

Водитель, берегись новых камер!

26 ноября 2020

Kia Ceed обзавелся новыми моторами

26 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LX - lexus lx 570 2016 воды слонам или как жить со зверем Тест драйв
24 ноября 2020

Lexus LX
"Воды слонам или как жить со зверем"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 на сколько хватит батарейки?
Тест драйв
23 ноября 2020

Volvo XC90
"На сколько хватит батарейки?"
Hyundai Genesis G70 - genesis g70 2019 скоро заменят
Тест драйв
20 ноября 2020

Hyundai Genesis G70
"Genesis G70 скоро заменят"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 1 7 3