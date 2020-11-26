Стив Джобс спасет ваши лобовые стекла

IT-гигант Apple запатентовал технологию, позволяющую мгновенно определять наличие в лобовых стёклах автомобилей микротрещин, которые способны нарушить работу систем обогрева

Apple предлагает всего лишь помещать прозрачную токопроводящую плёнку между слоями лобового стекла. Именно она позволит обнаруживать любые повреждения, включая микротрещины. Основное предназначение плёнки — фиксировать поломки, которые могут повлиять на работу системы обогрева лобовых стёкол: микросколы открывают влаге доступ к нитям обогрева, и коррозия способна их повредить.

По мнению Apple, своевременное обнаружение проблем сэкономит владельцу его средства, а если речь идёт о сколах, которые с течением времени превращаются в полноценные трещины, — то и уберечь от травм.

По мнению Motor1, эту же технологию можно задействовать и ради повышения угоностойкости автомобилей. Если подключить токопроводящую плёнку к бортовой электронике, то в случае нарушения целостности стекла она сумеет, к примеру, блокировать двигатель и отослать владельцу оповещение на смартфон.