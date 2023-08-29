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29 авг 2023

Стоимость бензина АИ-95 побила исторический максимум

Стоимость бензина АИ-95 побила исторический максимум

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цена АИ-95 увеличилась на 0,5 % за один день. Сегодня стоимость АИ-95 составляет 72 821 рублей за тонну. «95» увеличивается в цене уже четвертый день подряд

Другие виды топлива также подорожали. Например, цена на АИ-92 прибавилась на 0,31% и сейчас составляет 63 284 рубля за тонну. В то же время, стоимость летнего дизельного топлива выросла на 0,38% и торгуется по цене 66 784 рубля за тонну.

Вследствие роста цен на бензин на бирже, поднялись и ценники в рознице. Согласно данным Росстата, за 2023 год средняя стоимость на топливо выросла на 6,6%.

Эксперты считают, что такое подорожание связано с высоким спросом на бензин в стране при снижении предложения на рынке. Плановое сокращение бюджетных выплат нефтяникам также сыграло свою роль. По прогнозам правительства, осенью цены на топливо должны стабилизироваться.
 

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