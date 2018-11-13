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13 ноя 2018

Стоимость беспошлинного ввоза резко снизится

Стоимость беспошлинного ввоза резко снизится

Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии, куда входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия

Согласно решению совета, с 1 января 2019 года резко снижается норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования. Теперь она не должна превышать 500 евро. Ограничение по весу установлено на 25 килограммах.

То есть теперь, если вы на автомобиле едете в Германию под новый год, чтобы купить своей семье электроники в подарок, скажем - айфоны детям и планшет, то на обратном пути будьте готовы заплатить, что называется, «сверху». Да, ваша покупка превысит стоимость в 500 евро и будет облагаться пошлиной. Правда речь идет о беспошлинном ввозе на одного человека, так что если вы взяли семью с собой, то вполне сможете все вывезти. Правда раньше сумма товаров беспошлинного ввоза была в три раза выше…

Некоторые спросят, что мешает выкинуть все коробки и чеки от купленных товаров и поехать так, будто они были всю жизнь с Вами. В принципе, никаких помех нет, более того эксперты предположили, что многие так и будут поступать. Разумеется, 150 смартфонов и 20 компьютеров уже вызовут подозрение, особенно если обладатель оных выезжал только на один день.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru , РИА Новости , The Village

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