Столичные водители «плюют» на правила парковки

Не так давно Департамент транспорта отчитался об улучшении статистики по правонарушениям в области парковки. Приводились и цифры – к примеру, число нарушений правил платной стоянки за 2022 год сократилось почти на 15 процентов. Впрочем, проблема никуда не ушла – случаются и антирекорды

К примеру, на днях тот же Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что за прошлый год в Центральном административном округе Москвы было выявлено 630 тысяч нарушений парковки. Причем все они связаны с оставлением автомобилей под запрещающими знаками. Если прибавить сюда водителей, которые не оплачивают стоянку, то цифра будет еще больше.

Теперь самое интересное, если разбить округ на районы, то лидером по числу нарушений стала Пресненская набережная. Там же, к слову, располагается и знаменитый деловой комплекс «Москва-Сити». Прямо никто не говорит об этом, но по сообщениям инсайдеров, достаточно большое число нарушителей передвигается на дорогих машинах. Неужели владельцам «Роллс-Ройсов» и «Майбахов» сложно заехать на стоянку Сити и заплатить положенное? Вопрос остается открытым…