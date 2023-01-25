Автомобильный портал Motorpage
25 янв 2023

Столичные водители «плюют» на правила парковки

Столичные водители «плюют» на правила парковки

Не так давно Департамент транспорта отчитался об улучшении статистики по правонарушениям в области парковки. Приводились и цифры – к примеру, число нарушений правил платной стоянки за 2022 год сократилось почти на 15 процентов. Впрочем, проблема никуда не ушла – случаются и антирекорды

К примеру, на днях тот же Дептранс в своем Telegram-канале сообщил, что за прошлый год в Центральном административном округе Москвы было выявлено  630 тысяч нарушений парковки.  Причем все они связаны с оставлением автомобилей под запрещающими знаками. Если прибавить сюда водителей, которые не оплачивают стоянку, то цифра будет еще больше.

Теперь самое интересное, если разбить округ на районы, то лидером по числу нарушений стала Пресненская набережная. Там же, к слову, располагается и знаменитый деловой комплекс «Москва-Сити». Прямо никто не говорит об этом, но по сообщениям инсайдеров, достаточно большое число нарушителей передвигается на дорогих машинах. Неужели владельцам «Роллс-Ройсов» и «Майбахов» сложно заехать на стоянку  Сити и заплатить положенное? Вопрос остается открытым…

При написании новости использовалась информация:
MotorPage

Комментарии к новости

Последние новости

...

Парковочных мест в Москве никогда не станет больше!

25 января 2023

Что убирает дорожная техника, когда нет снега?

25 января 2023

Немецкие власти уничтожили электрокары

25 января 2023

Представлен новый технический регламент гонок "Формула-1"

25 января 2023
Nissan Qashqai

Nissan Qashqai показал себя трюкачом на лосином тесте

25 января 2023
GAC GN8 (2020) вид спереди сбоку

GAC везет в Россию интересные новинки

24 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум» Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"

Написано новостей:

3 2 2 8 6