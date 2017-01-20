Автомобильный портал Motorpage
20 янв 2017

Столичным сотрудникам ГИБДД выдадут персональные камеры

Столичным сотрудникам ГИБДД выдадут персональные камеры
Автор фото: фликр.ком

Московские инспекторы ГИБДД теперь будут выходить на дежурство с персональными видеокамерами.

Как сообщает пресс-служба московской мэрии, местное Управление ГИБДД получило партию из 960 миниатюрных видеорегистраторов «Дозор-77», которые будут выдаваться на руки каждому инспектору ДПС в начале рабочего дня. Устройство небольшого размера будет закрепляться непосредственно на верхней одежде сотрудника. При этом, весит оно всего 100 граммов и не будет стеснять движения человека.

Как утверждают в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве, «Устройства «Дозор-77» нужны для фиксации исполнения полицейскими административных процедур, связанных с общением с гражданами и оформлением административных материалов».

Кроме непосредственно записи видеоряда и звука, камеры обладают рядом других функций. Так, они позволяют вести съемку в ночное время суток и в режиме Full-HD а также с их помощью можно будет делать фотографии с места происшествий. Время работы устройства от встроенного аккумулятора составляет около 8 часов, однако предусмотрена возможность подключения и внешней батареи. С ней снимать можно будет на протяжении полных суток.

В конце рабочего дня видеорегистраторы будут подключаться к стационарным терминалам для перезарядки батареи и передачи записанной информации на специальный сервер.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Экономика сегодня, Интерфакс, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

Skoda в 2016 году продемонстрировала незначительный прирост продаж в России

20 января 2017

Scania поделилась своими ожиданиями на текущий год

20 января 2017

Власти Лондона ввели новые запреты для улучшения экологической ситуации в городе

20 января 2017

Volkswagen в прошлом году потерял более пяти процентов российских продаж

20 января 2017

Mitsubishi озвучила перспективы появления электрокаров в России

20 января 2017

BMW проведет испытания собственных «беспилотников»

20 января 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Renault Kaptur - renault kaptur 2016 умом и сердцем
Тест драйв
17 января 2017

Renault Kaptur
"Умом и сердцем"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"

Написано новостей:

1 8 0 4 3