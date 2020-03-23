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23 мар 2020

Страховка может подорожать

Страховка может подорожать

Страховщики обратились к Центробанку с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств. Это позволит компаниям пережить непростые времена

Участники рынка опасаются, что снижение курса рубля приведет к заметному росту стоимости восстановительного ремонта, что увеличит суммы выплат по ОСАГО. «С учетом того, что, по данным Банка России, комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен», — цитирует ВСС «Российская газета».

Также Всероссийский союз страховщиков просит и о других послаблениях, в том числе о смягчении требований в части срока выплат потерпевшим. Страховые компании призывают увеличить его с текущих 20 рабочих дней до 30. В дополнение к этому в ВСС надеются на отмену или перенос проверок участников страхового рынка, корректировку сроков предоставления бухгалтерской отчетности, введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода. Последнее позволит снизить чувствительность участников рынка к риску. В качестве даты фиксации котировок ценных бумаг предлагается использовать 1 февраля 2020 года.

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Drom

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