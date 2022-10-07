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7 окт 2022

Страховщики назвали самые аварийные автомобили России

Страховщики назвали самые аварийные автомобили России
Страховые компании России поделились статистикой случаев ДТП, на основе которых получилось вывести рейтинг самых аварийных машин. Надо сказать, что лидерство принадлежит здесь отечественным моделям.
По статистике самой аварийной машиной стала Lada Granta - на нее пришлось 18 процентов от всех дорожно-транспортных происшествий в стране. Среди наиболее аварийных марок страховщики назвали также Kia (8%), Renault (6%), Nissan (5%) и Volkswagen (4%). 
 
Если говорить об аварийности в регионах, то  тройка лидеров здесь  состоит из Москвы,  Московской области и Краснодарского края.  К слову, чаще всего в аварию попадают мужчины в возрасте от 30 до 40 лет

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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