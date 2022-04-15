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15 апр 2022

Страховщики США ограничивают Tesla в возможностях.

Страховщики США ограничивают Tesla в возможностях.
Автор фото: фирма-производитель
Так сложилось, что электромобили Tesla стали кладезью интересных и необычных функций. То тебе руль в виде самолетного штурвала, то работа внутреннего освещения в виде цветомузыки. Жаль, что не все способны их оценить.
 
Есть на машинах Tesla функция Boom Box, благодаря которой электромобиль выдает различные громкие звуки, которые уведомят пешеходов о приближении электромобиля, который передвигается очень тихо. Казалось бы, это решение несет в себе пользу и заботу о безопасности, однако Национальному страховому институту США, который является государственным регулятором допуска автомобилей на дороги общего пользования, эта функция не понравилась, и он постановил ее убрать.
 
Тут есть два нюанса. Первый- первая претензия была вынесена организацией в феврале, тогда экспертам не понравилось, что пользователи Tesla могут воспроизводить любой звук, а это может испугать окружающих.  Автопроизводитель был вынужден подчиниться и объявить отзыв нескольких тысяч машин для модификации ПО. В этот раз В NHTSA посчитали, что в случае, когда владелец электрокара Tesla вызывает к себе машину дистанционно (такая функция есть),  то звуки электромобилю не нужны. Интернет-пользователи недоумевают: зачем понадобилось отключать функцию, если она не вредит безопасности, а повышает её, тем более в тех условиях, когда машина почти неподконтрольна пилоту. Объяснений от чиновников не последовало.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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