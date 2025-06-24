Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2025

Строительство дорог в России стало дороже

Строительство дорог в России стало дороже
Автор фото: ru.freepik.com

Минтранс России обнародовал ежегодный отчет о средней стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания одного километра одной полосы автомобильных дорог по итогам 2024 года

Согласно документу, почти все виды дорожных работ стали дороже, а колебания цен в зависимости от категории трассы оказались крайне неравномерными. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте реконструкции трасс 4-й категории (дорога с одной или двумя полосами движения без разделителей): +73%, по сравнению с 2023 годом. Также значительно подорожал капитальный ремонт дорог 2-й категории (4-полосная) – на 36,7%. В то же время, стоимость строительства дороги 4-й категории сократилась на 24%, а реконструкция трасс 3-й категории (2-полосная, но шире чем 4-й категории) подешевела на 43%.

Самым дорогим видом работ по-прежнему остается строительство автотрассы 1-й категории (более 4-х полос). Стоимость таких дорог достигла 140,6 млн рублей за километр одной полосы. Менее затратным оказалось содержание местных дорог, где расходы составляют всего 280 тыс. рублей за километр.

Как поясняют эксперты, разброс в динамике цен объясняется сразу несколькими факторами: от инфляционного давления и роста цен на битум, щебень и цемент до изменений проектных решений. Также на цены влияют объем земляных работ, состав дорожной одежды и используемые технологии.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser Commercial

Toyota Land Cruiser в Великобритании стал фургоном

24 июня 2025
Li L9

“Серые” автомобили Li Auto в России будут легализованы

24 июня 2025

В Москве расширяется зона платной парковки

23 июня 2025

Импорт китайских автомобилей в Россию продолжает снижаться второй месяц подряд

23 июня 2025
Geely Okavango

Большой кроссовер Geely Okavango получит обновление

23 июня 2025

Какие меры господдержки ждут российский автопром в этом году?

23 июня 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

VGV U70 Pro - vgv u70 pro (2024) китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство Тест драйв
20 июня 2025

VGV U70 Pro
"Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство"
SOUEAST S07 - soueast s07 (2025) полный привод, «автомат», chery
Тест драйв
14 июня 2025

SOUEAST S07
"Полный привод, «автомат», Chery"
KGM Rexton - kgm rexton (2025) сегодня, но по семь
Тест драйв
09 июня 2025

KGM Rexton
"Сегодня, но по семь"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 6 0 4 7