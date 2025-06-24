Строительство дорог в России стало дороже

Минтранс России обнародовал ежегодный отчет о средней стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания одного километра одной полосы автомобильных дорог по итогам 2024 года

Согласно документу, почти все виды дорожных работ стали дороже, а колебания цен в зависимости от категории трассы оказались крайне неравномерными. Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте реконструкции трасс 4-й категории (дорога с одной или двумя полосами движения без разделителей): +73%, по сравнению с 2023 годом. Также значительно подорожал капитальный ремонт дорог 2-й категории (4-полосная) – на 36,7%. В то же время, стоимость строительства дороги 4-й категории сократилась на 24%, а реконструкция трасс 3-й категории (2-полосная, но шире чем 4-й категории) подешевела на 43%.

Самым дорогим видом работ по-прежнему остается строительство автотрассы 1-й категории (более 4-х полос). Стоимость таких дорог достигла 140,6 млн рублей за километр одной полосы. Менее затратным оказалось содержание местных дорог, где расходы составляют всего 280 тыс. рублей за километр.

Как поясняют эксперты, разброс в динамике цен объясняется сразу несколькими факторами: от инфляционного давления и роста цен на битум, щебень и цемент до изменений проектных решений. Также на цены влияют объем земляных работ, состав дорожной одежды и используемые технологии.

