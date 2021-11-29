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29 ноя 2021

Строительство зарядных станций для электромобилей будет субсидировать правительство РФ

Строительство зарядных станций для электромобилей будет субсидировать правительство РФ

Минэнерго РФ разработало правила получения государственных субсидий на установку зарядных станций для электромобилей.

Разумеется, во всем есть свои нюансы. Так субсидии коснутся лишь тех операторов, кто будет устанавливать так называемые "быстрые зарядки", то есть станции, чья мощность составляет минимум 150 киловатт.  Также станция должна обладать четырьмя коннекторами – под европейский стандарт CCS и азиатский CHAdeMO. Самый важный параметр – зарядная станция должна производиться в России. К сожалению, с этим пунктом есть большие проблемы.

«В РФ нет ни одной подобной установленной станции, и никто не имеет подобного опыта производства. Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами», — заявил сооснователь «Айти Чардж» Дмитрий Матвиевский в интервью изданию «Коммерсантъ». То есть по большому счету, властям субсидировать некого, так как технология производства таких зарядных станций попросту не отлажена. Есть еще один важный нюанс -  большинство регионов не готово к многократному увеличению нагрузки на электрические сети, которое будет вызвано установкой подобных станций.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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