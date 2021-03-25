Subaru и Toyota готовятся к презентации нового автомобиля

Что нам собираются показать? На этот счет есть три версии

Итак, на данный момент обе компании сотрудничают по трем направлениям. Первое – разработка спорткара (проект GT86/BRZ). Второе - разработка новой платформы и компактного электрического кроссовера. Третье - некий спортивный болид для раллийных гонок. Вопрос - что из перечисленного покажут нам компании пятого апреля на совместной онлайн-презентации?

Определенные догадки есть. С большой долей вероятности нам НЕ будут показывать электрический кроссовер. Дело в том, что анонс был размещен на сайте гоночного подразделения Toyota – Gazoo Raicing. Это может являться прямым намеком на демонстрацию спортивной модели. Другое дело, что GT86/BRZ сюда тоже не очень подходит. Пусть в Toyota еще и не представили свой GT86, но Subaru показали BRZ еще в ноябре прошлого года. Так что вероятность демонстрации данных автомобилей также остается низкой.

Выходит, что остается лишь раллийный болид. К сожалению, какая-либо подробная информация о нем практически отсутствует. Поговаривают, что машину строят специально для мирового чемпионата по ралли. Напомним, что в свое время и Toyota, и Subaru активно участвовали в этом соревновании.