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16 сен 2022

Subaru обновила модель XV и заодно сменила ей название

Subaru обновила модель XV и заодно сменила ей название
Автор фото: фирма-производитель

15 сентября Subaru провела мировую премьеру нового (третьего) поколения компактного кросс-хэтчбека Crosstrek. Машину продемонстрировали в варианте для внутреннего рынка Японии.

Постарайтесь не запутаться, теперь модель называется Crosstrek, а не XV – раньше первое наименование тоже использовалась, но только для рынка Северной Америки. Теперь же производитель решил привести все к единому стилю.

В целом же, назвать автомобиль новым сложно, так как по сути перед нами глубокий рестайлинг текущего поколения модели. Из каких-либо важных технических особенностей стоит отметить увеличение жесткости кузова и внедрение электрического усилителя тормозов. Вся агрегатная база была полностью и без изменений позаимствована у предшественника. Зато кузовные панели здесь полностью новые, хотя общая стилистка у модели сохранена.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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