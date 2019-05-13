Суд разрешил Карлосу Гону сменить место жительства

Покинуть страну, к сожалению, топ-менеджер не может, однако теперь он покинет квартиру в центре столицы Японии и переедет в отдельный дом

Как сообщает ТАСС, Суд Токио удовлетворил просьбу адвокатов Гона и разрешил бывшему главе альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосу Гону, находящемуся под домашнем арестом, сменить место жительство. В ближайшее время топ-менеджер покинет квартиру в центре столицы Японии и переедет в отдельный дом, который расположен в районе Минато.

В свою очередь, жена топ-менеджера, Кэрол Гон, обратилась в суд с просьбой разрешить ей совместное проживание с Гоном. Напомним, что по решению суда, ей запрещено даже видеться с ним. В интервью деловой газете Nikkei Кэрол Гон заявила, что не имеет никакого отношения к финансовым делам мужа. "Постановление суда, который решил разделить нас в момент, когда мой муж нуждается во мне больше всего, когда мы нужны друг другу, просто уничтожило меня"