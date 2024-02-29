Судьба бывшего завода Volkswagen в Калуге остается нерешенной

Стало известно, что бывший завод Volkswagen в калужской области уходит в простой. Об этом сообщил “Фольксваген Груп Рус” в своих социальных сетях

Отмечается, что все сотрудники завода должны будут вернуться первого числа следующего месяца для ознакомления с условиями и формой следующего периода простоя. Предположительно, “кома” продлится до конца марта, но вероятно, сроки могут растянуться и на более длительное время. Оставшимся работникам будет предложена альтернативная занятость.

До весны 2022 году на заводе выпускались модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. После ухода немецкой компании из России ее активы были проданы диллерскому холдингу “Авилон”, а позже переименованы в EGR Automotive Group. Ранее губернатор Калужской области сообщал, что завод планируется перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.