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19 авг 2021

Судьба Derways решилась!

Судьба Derways решилась!

Печально известный завод в Ставрополе будет реорганизован. Власти региона уже приняли решение по созданию индустриального парка на территории предприятия.

«Точно будем добиваться создания регионального парка [на территории завода]. Сейчас Промсвязьбанк стал санатором, мы ведем переговоры, чтобы была передача в нашу собственность, хотя бы в аренду, чтобы мы там развивали парк. Встречался уже с депутатами, будем стараться, чтобы площади перешли в создание регионального парка», — цитирует агентство ТАСС губернатора края Владимира Владимирова.

Отметим, что опыт «переделки» автомобильного предприятия в индустриальный парк у властей региона уже есть. Так в 2016 году КАМАЗ реорганизовал свой ставропольский завод автоприцепов в технопарк «Мастер».

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drom

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