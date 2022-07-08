Судьба ТагАЗа решена!

История этого российского автомобильного предприятия полна взлетов и падений. К сожалению, закончилась она тоже бесславно - банкротством и распродажей активов.

Сама процедура банкротства и торги ведутся уже с 2014 года, правда какого-то серьезного потока желающих на данный актив не предвидится. Впрочем, сегодня наконец-то появилась ясность - в рамках выставки Иннопром Ростсельмаш подписал соглашение с Ростовской областью о постройке нового завода сельскохозяйственной и коммунальной техники с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей. Собственно, новый завод будет возведен на территории автомобильного предприятия в Тагнгроге.

«Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранных конкурентов. Важно, что уже на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тысячи человек», — сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев.