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8 июл 2022

Судьба ТагАЗа решена!

Судьба ТагАЗа решена!
Автор фото: фирма-производитель
История этого российского автомобильного предприятия полна взлетов и падений. К сожалению, закончилась она тоже бесславно - банкротством и распродажей активов.
Сама процедура банкротства и торги ведутся уже с 2014 года, правда какого-то серьезного потока желающих на данный актив не предвидится. Впрочем, сегодня наконец-то появилась ясность - в рамках выставки Иннопром Ростсельмаш подписал соглашение с Ростовской областью о постройке нового завода сельскохозяйственной и коммунальной техники с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей. Собственно, новый завод будет возведен на территории автомобильного предприятия в Тагнгроге. 
 
«Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранных конкурентов. Важно, что уже на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тысячи человек», — сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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