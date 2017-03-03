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3 мар 2017

Суррогатное топливо уходит?

Суррогатное топливо уходит?
Автор фото: Росстандарт

Согласно данным Росстандарта, количество выявленных нарушений на АЗС в 2016 стало рекордно низким за последние пять лет. Всего на 18% из 1536 проинспектированных АЗС были замечены те или иные недостатки. Суррогатным топливом торговали 12% проверенных АЗС. Годом ранее, в 2015-м нарушения были выявлены на 42,5% АЗС, но некачественное топливо продавали все те же 12%, а вот уровень проблем на нефтебазах снизился с 40 в 2015-м до 21,5% в 2016-м году

Государственные ведомства и большие нефтяные корпорации предлагают ужесточить контроль, увеличивать штрафы и строже проверять нефтебазы, откуда, по их мнению, и приходит суррогат. По словам генерального директора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, все дело в низкой маржинальности розничной торговли топливом, поэтому соответствующий всем стандартам бензин, выходящий с НПЗ разбавляют продавцы топлива на нефтебазах и при транспортировке уже сами ритейлеры. К слову, по расчетам того же агентства, потребление бензина в России за период с ноября прошлого года по январь нынешнего стало самым низким за последние 5 лет, в чем от части виноват и рост доли контрафакта на рынке в последние годы.

По мнению экспертов, годовой оборот суррогатного топлива в России может достигать 10 миллионов тонн. Впрочем, если с бензином все не так плохо, то с соляркой ситуация более критична. «По нашим оценкам, доля суррогатного «дизеля» в России достигает 25-30% от общего рынка, а в некоторых регионах это значение может быть выше в два, а то и в три раза», говорит генеральный директор компании "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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