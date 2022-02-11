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11 фев 2022

Suzuki и Toyota разработают кроссовер для развивающихся рынков.

Suzuki и Toyota разработают кроссовер для развивающихся рынков.

Японские концерны анонсировали новый электрический кроссовер, премьера которого должна состояться в 2025 году.

Сообщается, что Suzuki в проекте будут отвечать за дизайн и оснащение электромобиля, а Toyota представит все "железо". Кроссовер будет базироваться на платформе 27PL, которая является упрощенной версией глобальной электрической платформы 40PL. На ней, к примеру, будут построены все электромобили семейства BZ. Ходят слухи, что, как минимум, одна модель доберется до российского рынка. С большой долей вероятности речь идет о кроссовере bZ4X, который носит статус глобальной модели.

Вернемся к индийской новинке. У  кросссовера будет две модификации. Первая - моноприводная со 138-сильным электрическим двигателем. Вторая - полноприводная, со 190-сильной силовой установкой. Характеристики аккумуляторных батарей и запаса хода не уточняются, однако, инсайдеры предполагают, что новинка сможет проезжать до 400 километров на одном заряде. Интересный факт - производство аккумуляторов для машины, как и ее сборку, наладят в Индии - это поможет снизить стоимость кроссовера. Отметим, представители концерна позиционируют новинку в качестве бюджетного автомобиля.

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