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7 сен 2022

Suzuki SX4 в России лишится атмосферного мотора

Suzuki SX4 в России лишится атмосферного мотора
Автор фото: фирма-производитель

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый SX4, он же S-Cross.

Дебют этой модели состоялся осенью прошлого года – кроссоверу серьезно подправили внешность – новая передняя и задняя оптика, новые бампера, новая решетка радиатора – все это придает автомобилю уникальный облик.

Впрочем, в техническом плане новинка не изменилась – платформа здесь та же самая, что и на дорестайлинговом варианте. В России кроссовер будет доступен исключительно с «турбочетверкой» K14C 1.4, которая выдает 140 сил и работает на бензине АИ-95. Трубомотор работает в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической.

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