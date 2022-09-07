Suzuki SX4 в России лишится атмосферного мотора

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый SX4, он же S-Cross.

Дебют этой модели состоялся осенью прошлого года – кроссоверу серьезно подправили внешность – новая передняя и задняя оптика, новые бампера, новая решетка радиатора – все это придает автомобилю уникальный облик.

Впрочем, в техническом плане новинка не изменилась – платформа здесь та же самая, что и на дорестайлинговом варианте. В России кроссовер будет доступен исключительно с «турбочетверкой» K14C 1.4, которая выдает 140 сил и работает на бензине АИ-95. Трубомотор работает в связке либо с механической коробкой передач, либо с автоматической.