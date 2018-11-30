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30 ноя 2018

Таксистов заставят ездить под наблюдением

Таксистов заставят ездить под наблюдением

Видимо за службы такси взялись всерьез. Совсем недавно Яндекс заявил о запуске систем контроля вождения на автомобилях своего сервиса. Однако, сейчас готовится очередное нововведение -  таксистов могут обязать оборудовать автомобили камерами видеонаблюдения

С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.  По его словам, необходимо обязать агрегаторы устанавливать в салонах такси по две камеры видеофиксации -  для съемки дороги и салона машины. На данный момент парламентарий занимается разработкой законопроекта. В пояснительной записке депутат указал,  что камеры должны быть установлены в машинах, которые подключены к агрегаторам заказов, таким как «Яндекс.Такси» или Uber. По задумке парламентария, отвечать за соблюдение этого требования должны именно компании-агрегаторы.

В качестве причин подобной инициативы, Власов обозначил тот факт, что из-за высокого спроса на заказы через мобильные приложения,  качество услуг стало снижаться. По его словам, в водители идут менее опытные люди с небольшим водительским стажем, тем самым из профессиональных перевозчиков такси превратилось в "полудилетантское" сообщество, а общий уровень аварийности с участием таксистов увеличился.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Лента.ру

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