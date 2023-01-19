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19 янв 2023

Таможенные службы стали отказывать россиянам в льготах на ввоз машин

Таможенные службы стали отказывать россиянам в льготах на ввоз машин

Зафиксированы случаи отказа Федеральной таможенной службой (ФТС) частным лицам в начислении положенных им по закону льгот

Суть в следующем - на каждую ввезенную в Россию машину человек должен оплатить утилизационный сбор. Проблема в том, что для физических лиц он гораздо ниже, чем для юридических. Если автомобиль купил частник для себя, для него действуют  следующие ставки - 3400 рублей для легковушек возрастом до 3 лет, 5200 рублей — для машин старше 3 лет. Компания же будет платить куда больше денег.

Наши соотечественники любят поступать хитро - и из данной ситуации также был найден выход. Теперь компании, импортируя машины, оформляют их на "физиков". То есть, условно, у нас есть партия из 10 машин, ее дробят напополам и покупают через двух физических лиц. Соответственно, пошлины платятся по сниженным ставкам. Теперь таможня проверяет количество ввезённых на одного человека транспортных средств. Если их оказывается подозрительно много, утильсбор могут доначислить до размера, положенного юридическому лицу. Проблема лишь в том, что в законодательстве никак не регламентированы ограничения по ввозу машин на одного человека, то есть вся ситуация выглядит крайне спорной

При написании новости использовалась информация:
Газета.ru

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