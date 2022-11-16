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16 ноя 2022

Тарифы на эвакуацию подорожают

Тарифы на эвакуацию подорожают

Многие удивляются,  что помимо штрафа за парковку приходится доплачивать несколько тысяч сверху. Что поделать – эвакуация автомобиля тоже ложится на плечи нарушителя. Интересно, но со следующего года придется платить еще больше!

С 1 января 2023 года столичные власти проиндексируют на 12% тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных машин и их хранение на штрафстоянке. Это сделано в рамках «ежегодного пересчёта экономически обоснованного тарифа».

Текущая ставка, на эвакуацию легкового автомобиля или мотоцикла составляет 4220 рублей (в том случае если мощность мотора не превышает 80 лошадиных сил). 6730 рублей -такая ставка действует в отношении машин, чья мощность превышает 80 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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