Тарифы на эвакуацию подорожают

Многие удивляются, что помимо штрафа за парковку приходится доплачивать несколько тысяч сверху. Что поделать – эвакуация автомобиля тоже ложится на плечи нарушителя. Интересно, но со следующего года придется платить еще больше!

С 1 января 2023 года столичные власти проиндексируют на 12% тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных машин и их хранение на штрафстоянке. Это сделано в рамках «ежегодного пересчёта экономически обоснованного тарифа».

Текущая ставка, на эвакуацию легкового автомобиля или мотоцикла составляет 4220 рублей (в том случае если мощность мотора не превышает 80 лошадиных сил). 6730 рублей -такая ставка действует в отношении машин, чья мощность превышает 80 лошадиных сил.