Тарифы Трампа ставят под угрозу будущее Alfa Romeo и Maserati

В условиях новых экономических вызовов автоконцерн Stellantis может пойти на радикальные меры. Компания рассматривает возможность продажи брендов Alfa Romeo и Maserati

Причина — введённые президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, которые уже нанесли удар по финансовым показателям компании. Stellantis, уже привлек консалтинговую фирму McKinsey & Company для анализа ситуации. Специалисты должны оценить влияние пошлин на бизнес двух итальянских брендов, а также представить рекомендации по их будущему.

Продажи Alfa Romeo в США в 2024 году составили всего 8 865 автомобилей (- 19% по сравнению с предыдущим годом). У Maserati ситуация еще сложнее. По всему миру продано 11 300 машин, из которых лишь 4 819 на американском рынке. Все модели этих марок поставляются на американский рынок из-за рубежа, что делает введенные дополнительные пошлины критическим препятствием для реализации автомобилей в США.

На фоне неопределенности рассматриваются все возможные сценарии, включая партнёрства с азиатскими автопроизводителями или даже полную продажу брендов. По мнению некоторых экспертов, потенциальными партнерами могут выступать компании из Китая.

