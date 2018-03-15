Похоже, индийская компания Tata решила начать получать дивиденды от своих инвестиций в британскую Jaguar Land Rover, которая ей принадлежит. На автосалоне в Нью-Дели Tata представила концепт кроссовера H5X, базой для которого послужила платформа Land Rover Discovery Sport.

В компании говорят, что модернизировали платформу с учетом специфики местного рынка, но какие изменения были внесены неизвестно. Размеры кроссоверов практически совпадают, но H5X выглядит куда агрессивнее и стильнее, чем британская машина. Впрочем, пока это всего лишь концепт, но индийцы говорят, что серийная версия будет на 80-85% повторять его облик.

Интерьер у H5X слишком технологичный даже для Land Rover, не говоря уж о Tata. Виртуальная приборная панель, сразу два тачскрина на центральной консоли, кругом сенсоры вместо кнопок. Единственно «физической» кнопкой стал рычажок электромеханического стояночного тормоза на центральном тоннеле.

На внутреннем рынке серийная версия кроссовера будет предлагаться в 5- и 7-местном вариантах. Ожидается, что кроссовер получит двухлитровый дизель MultiJet производства Fiat мощностью 140 и 170 л.с.