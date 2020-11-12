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12 ноя 2020

Тебе семнадцать – получай права и за руль!

Тебе семнадцать – получай права и за руль!

МВД России готовит проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения», которые изменяют некоторые аспекты подготовки водителей. За руль могут начать пускать уже с 17 лет

Да, при принятии поправок семнадцатилетним разрешат сесть за руль, но с одним условием - рядом с молодым автомобилистом должен находиться «водитель-наставник», уже имеющий права. Правда, если с падаванами все ясно, то кого считать настоящим водителем-джедаем еще не понятно. Критерии, по которым будет определяться ранг мастерства водителя, будут закреплены отдельным постановлением – сообщают представители МВД.  К слову, неопытные водители более не смогут сесть за руль грузовика – поправки регулируют и этот вопрос.  Предполагается, что такую категорию, как и автобусную, можно будет открыть, имея не менее года стажа вождения.

Кроме того новые поправки должны  переформировать типы транспортных средств, относящихся к той или иной категории. К примеру, под категорию А попадут мотоциклы с коляской и трициклы с моторами крупнее 50 куб. см., к категории М помимо мопедов предлагается отнести квадроциклы весом до 350 кг и двигателем объёмом менее 50 кубов, а более тяжёлые квадроциклы припишут к категории B1.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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