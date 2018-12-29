Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2018

Тебя посадят, а ты не скручивай!

Тебя посадят, а ты не скручивай!

Активисты Российской общественной инициативы предложили ввести ответственность, в виде тюремного заключения, за скручивание автомобильного пробега. По мнению активистов, данное деяние является ни чем иным, как мошенничеством

Плачьте перекупщики, ибо за вами скоро заедут, или как минимум перекроют основную часть дохода. Активисты разработали поправки в Уголовный кодекс, согласно которым продавцов подержанных автомобилей, скрывающих серьезные дефекты транспортных средств, а также «скрученный» пробег, предлагают привлекать к уголовной ответственности.

Как считают инициаторы законопроекта,  сегодня рынок подержанных автомобилей буквально находится вне правового поля. Недобросовестные продавцы или перекупщики могут всучить покупателю плохой автомобиль, но неисправности будут проявляться постепенно, а ответственности за подобный поступок никто не понесет. Закон о защите прав потребителей на такие сделки распространяется, а доказать что-то можно лишь в случаях покупки поддержанного автомобиля через автосалон. Если чиновники поддержат предложение, то сокрытие продавцом серьезных дефектов автомобиля, а скручивание пробега к этому тоже относится, будет считаться мошенничеством и караться по статье 159 УК.

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За рулем, Московский комсомолец

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