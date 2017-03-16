Компания Tesla Motors Inc, а именно такое название американский производитель электрокаров получил после 13 лет работы под брендом Tesla Inc, заявила, что находится на пороге глобального увеличения производства и в ближайшие два года представит сразу две относительно доступных модели электрокара

О компактной Tesla Model 3 разговоров ходит немало, а не так давно стало известно и о кроссовере Tesla Model Y (на фото), построенном на базе грядущей третьей модели. Сегодня стартовую цену Tesla Model 3 озвучивают на отметке в 37 000 долларов, а Tesla Model Y, по заявлению компании, будет стоить немного дороже. Однако, основатель компании Илон Маск уверен, что покупать новые модели будут за значительно большие деньги, увеличивая стоимость за счет дополнительных опций.

Помимо этого, Маск, несмотря на растущий в США рынок кроссоверов, приоритетом компании называет в первую очередь Tesla Model 3, в то время, как производство Model Y отодвигается, по-видимому, до 2019 года. Главным отличием новой платформы Tesla Model Y является возможность электронных систем автомобиля работать с современными беспилотными алгоритмами, предлагаемыми за доплату: новая модель получит восемь камер, обеспечивающих 360-градусный обзор, двенадцать ультразвуковых датчиков и некий новый радар, который, в отличии от существующих сегодня систем, не боится ни дождя не плотного тумана. По словам Маска, компьютерные системы новой платформы станут в 40 раз мощнее предыдущих моделей бренда.

Впрочем, главную проблему эксперты видят не в электронике и не в приоритетах Маска, а в соотношении обещанной доступной цены в сочетании с АКБ большой емкостью, обеспечивающей достойный запас хода на одной зарядке. В любом случае, на новые доступные и массовые модели Tesla делает высокую ставку, ведь 1,6 миллиардов долларов инвестиций в развитие компании удастся оправдать выпуском не менее, чем 500 000 автомобилей в год, в то время, как в прошлом году с конвейера сошло всего 76 000. Сам Маск планирует выйти на полумиллионный показатель уже через два года, за которые компании предстоит проверить на прочность возможности, как свои, так и поставщиков комплектующих.