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27 июл 2020

Tesla обвинила американский стартап в краже коммерческой тайны

Tesla обвинила американский стартап в краже коммерческой тайны
Автор фото: фирма-производитель

Tesla обвинила американский стартап Rivian в промышленном шпионаже. Судебное заседание по этому делу состоится в ближайшее время

Компания Tesla приняла решение подать в суд на американский стартап Rivian. Об этом сообщает Automotive News. По их данным, Rivian обвинили в том, что она наняла бывших сотрудников Tesla, которые поделилась с ними конфиденциальной информацией.

Речь идет о четырех работниках Tesla. Какую точно информацию они передали Rivian не сообщается. Американский стартап, в свою очередь, отрицает все обвинения.

О фирме Rivian стало широко известно в конце 2018 г., когда американцы показали свою первую разработку — пикап R1T. Он получил независимую двухрычажную подвеску спереди и многорычажку сзади, а также пневматические адаптивные амортизаторы, благодаря которым дорожный просвет варьируется в диапазоне от 200 до 340 мм. В топовой комплектации с батареями на 180 кВт•ч суммарная отдача четырех агрегатов составляет 765 л. с. и 1120 Н•м крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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