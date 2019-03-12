Автомобильный портал Motorpage
12 мар 2019

Tesla опубликовала изображение кроссовера Model Y

Tesla опубликовала изображение кроссовера Model Y
Автор фото: фирма-производитель

Tesla опубликовала тизер будущего электрического кроссовера Model Y. Автопроизводитель продолжает кампанию по привлечению интереса перед презентацией, которая намечена на 14 марта. Интересно, что на изображении производитель спрятал несколько «пасхальных яиц»

К слову о последних, дело в том, что на изображении просматривается лишь силуэт автомобиля, а при попытке высветлить фото в районе номерного знака появляется забавная надпись «Nice Try», то есть «хорошая попытка».  Так что, по всей вероятности, раскрытия облика модели придется подождать до презентации, однако, некоторые черты  на фотографии  можно разглядеть.

Так, например, видно, что новая Tesla получит обычные зеркала заднего вида, хотя изначально предполагалось, что на автомобиль установят модные камеры.  Также прослеживается некоторое сходство с Tesla Model 3. Здесь стоит сделать важное отступление, дело в том, что, по мнению экспертов, подетальная унификация Model Y с компактным седаном Model 3 составит примерно 75%. Высока вероятность, что новый электрический кроссовер, который будет существенно доступнее Model X, получит те же версии электромоторов и тяговых аккумуляторов, что и Model 3.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jeep

Jeep готовит семиместный внедорожник

12 марта 2019

Совет да власть

12 марта 2019

Автомобильные флюиды

12 марта 2019

Планы светового масштаба

12 марта 2019

У пьяных водителей начнут отнимать автомобили

12 марта 2019
BMW 1 Series

Что случилось с малышом

12 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"
Toyota C-HR, Nissan Juke - сравнительный тест. nissan juke 1.6 2017 и toyota c-hr 2.0 2017. чем покоряют сердца дам японские «малыши»
Сравнительный тест
08 марта 2019

Toyota C-HR, Nissan Juke
"Toyota C-HR и Nissan Juke – чем покоряют сердца дам японские «малыши»"
Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе
Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"

Написано новостей:

2 2 9 6 4