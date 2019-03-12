Tesla опубликовала изображение кроссовера Model Y

Tesla опубликовала тизер будущего электрического кроссовера Model Y. Автопроизводитель продолжает кампанию по привлечению интереса перед презентацией, которая намечена на 14 марта. Интересно, что на изображении производитель спрятал несколько «пасхальных яиц»

К слову о последних, дело в том, что на изображении просматривается лишь силуэт автомобиля, а при попытке высветлить фото в районе номерного знака появляется забавная надпись «Nice Try», то есть «хорошая попытка». Так что, по всей вероятности, раскрытия облика модели придется подождать до презентации, однако, некоторые черты на фотографии можно разглядеть.

Так, например, видно, что новая Tesla получит обычные зеркала заднего вида, хотя изначально предполагалось, что на автомобиль установят модные камеры. Также прослеживается некоторое сходство с Tesla Model 3. Здесь стоит сделать важное отступление, дело в том, что, по мнению экспертов, подетальная унификация Model Y с компактным седаном Model 3 составит примерно 75%. Высока вероятность, что новый электрический кроссовер, который будет существенно доступнее Model X, получит те же версии электромоторов и тяговых аккумуляторов, что и Model 3.