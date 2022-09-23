Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2022

Tesla отзывает миллион автомобилей по всему миру

Tesla отзывает миллион автомобилей по всему миру

Компания Tesla объявила об отзыве 1 096 762 автомобилей. Это Model 3, выпущенные с 2017 по 2022 год, Model Y, сошедшие с конвейера с 2020 по 2022 год, Model S и  X последних двух лет выпуска.

Проблема заключается в сбое блока управления стеклоподъемниками. Дело в том, что система защиты от защемлений должна прекращать подъём стекла, если возникает препятствие движению. Сделано это, условно, чтобы, к примеру, не травмировать палец. В машинах Tesla, как оказалось, все эти датчики срабатывают слишком поздно и риск травм очень велик.

Интересный факт – вся проблема заключается в софте, то есть, в программном коде и исправление будет произведено в рамках обновления операционной системы контроллера автомобиля. Владельцам машин даже не придется посещать сервис.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Centodieci 2020 вид спереди

Bugatti занялась перепродажей своих спорткаров

22 сентября 2022
Nissan Juke Nismo RS 2014 вид спереди фото 3

Автомобили Nissan победят коронавирус

22 сентября 2022

Пользу Iphone 14 для автомобилистов проверили на практике

22 сентября 2022

Stellantis решил окончательно разобраться с Mahindra

22 сентября 2022
Mercedes-Benz C63 S AMG Sedan 2019 вид сзади

У Mercedes C-Class появится очень мощная версия

22 сентября 2022

В ГИБДД раскрыли основные ошибки начинающих водителей

22 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro max (2022) как полный привод изменил характер Тест драйв
20 сентября 2022

Chery Tiggo 8
"Как полный привод изменил характер Chery Tiggo 8 Pro Max"
Haval Dargo - haval dargo (2022) «сила воздействия»
Тест драйв
15 сентября 2022

Haval Dargo
"«Сила воздействия»"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю
Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 5 1 8