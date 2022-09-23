Tesla отзывает миллион автомобилей по всему миру

Компания Tesla объявила об отзыве 1 096 762 автомобилей. Это Model 3, выпущенные с 2017 по 2022 год, Model Y, сошедшие с конвейера с 2020 по 2022 год, Model S и X последних двух лет выпуска.

Проблема заключается в сбое блока управления стеклоподъемниками. Дело в том, что система защиты от защемлений должна прекращать подъём стекла, если возникает препятствие движению. Сделано это, условно, чтобы, к примеру, не травмировать палец. В машинах Tesla, как оказалось, все эти датчики срабатывают слишком поздно и риск травм очень велик.

Интересный факт – вся проблема заключается в софте, то есть, в программном коде и исправление будет произведено в рамках обновления операционной системы контроллера автомобиля. Владельцам машин даже не придется посещать сервис.