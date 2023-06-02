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2 июн 2023

Tesla портит впечатление своим клиентам

Tesla портит впечатление своим клиентам

Некоторые владельцы электромобилей Tesla в США заметили, что после визита на очередное ТО у них неожиданно оказался отключен радар адаптивного круиз-контроля.

Выяснилось, что мастера в сервисных центрах делают это специально, в соответствии с последними указаниями марки. Дело в том, что Tesla отказалась от использования радара в работе систем активной безопасности. Вместо этого машинное зрение опирается исключительно на данные с видеокамер. 

В тоже время у новой системы есть и недостатки – камеры не умеют вести машины на высоких скоростях (максимальный порог в 85 километров в час). Кроме того камеры допускают гораздо больше ошибок во время работы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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