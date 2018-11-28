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28 ноя 2018

Tesla проиграла американскому стартапу в выпуске пикапов

Tesla проиграла американскому стартапу в выпуске пикапов
Автор фото: фирма-производитель

«Не говори, а делай», таков девиз  американский команды Rivian Automotive, которая недавно показала прототип своего электрического пикапа. Что касается серийного автомобиля, то его выпуск стартует в 2020 году

Пикап получился, что называется, мощным. По габаритам он превзошел недавний X-Class от Mercedes-Benz. Что характерно, команда стартапа позиционирует автомобиль, как полноценного трудягу или, как минимум, хороший транспорт для активного отдыха. На то есть все основания, так как у пикапа большой дорожный просвет - 360 миллиметров и приличные углы въезда и съезда - 34 и 30 градусов соответственно.

Кроме того автомобиль оснащен полноценным кузовом. Грузоподъемность автомобиля составляет 800 килограмм, кроме того, заявлена буксировка прицепов массой до 3,5 тонн. Если для поклажи будет не хватать места, то пикап может предложить целых два багажных отсека. Один из них, объемом в 350 литров, располагается между кабиной и платформой, а второй, на 330 литров, установлен под капотом.

Силовая установка (4 электромотора) расположена  на самой платформе автомобиля, вместе с батареями и  элементами ходовой части. Получается, что в теории на эту «тележку» можно установить любой кузов. Однако, вернемся к двигателю. Общая отдача от четырех моторов составляет  760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента. Запас хода у пикапа также внушителен - от 400 до 640 километров, такой разброс обусловлен  разной емкостью батарей (105, 135 или 180 киловатт-часов).

Сборку автомобиля планируют наладить на бывшем заводе Mitsubishi Motors в городе Нормал (штат Иллинойс), который был выкуплен в прошлом году за 16 миллионов долларов. По заявлению руководителей Rivian, к 2025-2026 году компания намерена выпускать 50-60 тысяч автомобилей в год.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авторевю

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