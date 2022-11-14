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14 ноя 2022

Tesla устраивает коллапсы в Китае

Tesla устраивает коллапсы в Китае

Ужасное происшествие произошло в Китае – на одной из трасс провинции Гуандун  электрокар Tesla разогнался до 198 километров в час и попал в аварию

Вообще на этот случай можно было бы не обращать внимания, мало ли какие лихачи ездят за рулем. Но здесь есть один нюанс – автомобиль разгонялся в автономном режиме, не подчиняясь командам водителя. Более того в ДТП пострадали люди, есть и погибшие.

Как сообщает официальное следствие, водитель Tesla Model Y сначала планировал припарковаться на обочине, однако вместо этого электрокар вырулил на дорогу и начал разгон. На некоторых кадрах видно, как водитель пытается избегать аварийных ситуаций при помощи манёвров. Тем не менее, в финале Model Y всё же врезалась в трёхколёсный мотоцикл и вылетела на обочину.  На данный момент расследование продолжается.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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