На трассе М5 положили пластилин вместо асфальта

Асфальт на новом путепроводе федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (974-й километр) пришел в ужасающее состояние

Местные жители уже успели окрестить его «пластилином» из-за гребней, высота которых достигает полуметра. Между тем, самой дороге еще не исполнилось и года — путепровод открыли в 2020-м. Теоретически он предназначается для исключения пробок на этом загруженном транспортном узле, однако по факту получается ровно наоборот, потому как водители просто не могут передвигаться здесь с высокой скоростью.

«Все боятся убиться на этой жуткой дороге», — цитирует местный портал 63.ru одного из водителей. Впрочем, власти пока никак не комментируют состояние трассы, упоминая лишь, что во всем виновата аномальная жара. Сроки приведения дороги в порядок, также не озвучиваются.