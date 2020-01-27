Tesla займется разработкой автомобилей специально для Европы

Компания Tesla Motors намерена открыть новый дизайн-центр в Европе, где будут разрабатывать автомобили преимущественно для местного рынка.

По предварительным данным, дизайн-центр откроют при новом предприятии компании Гигафабрика 4, которое начали строить неподалеку от Берлина. На данный момент Tesla проектирует свои автомобили в Хоторне, штат Калифорния. За внешность машин отвечает Франц фон Хольцхаузен, который работает в «Тесле» с момента появления Model 3. Прежде специалист трудился в Volkswagen, Pontiac, Saturn и Mazda.



Ранее глава «Теслы» Илон Маск заявил о намерении открыть в КНР новый научно-исследовательский центр, где в том числе будет создана совершенно новая модель, предназначенная не только для Китая, но и для других регионов. Предполагается, что это будет компактный городской хэтчбек.

