Тесты беспилотных автомобилей начнутся в марте

Беспилотные автомобили появятся на вылетных магистралях, таких как Киевское, Минское, Можайское, Новорижское, Каширское шоссе, а также трассы на Балашиху и Волоколамск

В Подмосковье первые испытания бесплотных автомобилей начнутся в середине марта 2020 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет». Там рассказали, что тесты будут проводиться на вылетных магистралях.

«Планируется, что на дороги Подмосковья выйдет свыше 100 беспилотных машин от МАДИ и «Яндекса». Появятся такие машины на вылетных магистралях, таких как Киевское, Минское, Можайское, Новорижское, Каширское шоссе, а также трассы на Балашиху и Волоколамск», — рассказали в пресс-службе. В беспилотном автомобиле во время тестов обязательно присутствует водитель, который в любой момент сможет взять управление транспортным средством на себя. Все беспилотные автомобили, участвующие в тестах, маркируются специальным знаком «А».