Ты засыпал за рулем

Каждый второй автолюбитель засыпал за рулем транспортного средства. Для некоторого количества человек это оказалось фатальным

Портал Drom провел интересный опрос по теме засыпания за рулем. Ответы оказались очень интересными. Так, 3 процента россиян признались, что засыпали за рулем и это плохо кончилось. У 48 процентов опрошенных «отключка» во время управления машиной не привела к неприятным последствиям. Никогда не засыпали за рулем 49 процентов респондентов.

Любопытно, что если судить по регионам, то в Крыму оказались самые стойкие водители. Так 65 процентов респондентов отметили, что никогда не засыпали при вождении автомобиля. В Якутии же наоборот, водители оказались слабее – 57 процентов опрошенных заявили, что засыпали за рулем, однако, без серьезных последствий.