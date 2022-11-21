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21 ноя 2022

Токийский автосалон изменит формат

Токийский автосалон изменит формат

Данную выставку ни разу не отменяли с 1954 года. К сожалению, в последние годы, из-за пандемии, автосалон пришлось неоднократно переносить

Собственно, на днях организаторы мероприятия сообщили, что оно, все же, состоится - 23 октября 2023 года. Правда, есть один нюанс. Теперь это не автосалон, а некая выставка мобильности. Даже название было изменено на Japan Mobility Show. Участники будут делать упор на развлекательную программу.

К примеру, президент Toyota Акио Тойода уточнил, что Toyota создала шоу, чтобы «вдохнуть новую жизнь в Японию». Какие именно новые модели должны дебютировать, не сказано. Между тем, сама популярность автосалона в Токио падает - если в 1991-м на мероприятие пришло свыше 2 миллионов человек, то в 2017-м — 771 тысяча. Вероятнее всего организаторы надеются, что смена формата станет хорошим привлечением внимания.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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