Только это зимой - ремни с подогревом!

Компания Ford не перестает удивлять окружающий мир. Продолжая заботиться о водителе и его комфорте, компания порадовала очередным патентом

Предметом патента стала крайне актуальная, в особенности в нашей стране, технология ремней безопасности с подогревом. Видимо, в Ford обеспокоены и считают, что нынешних способов обогрева в современных автомобилях недостаточно.

Если говорить о самой технологии, то конструкция представляет собой фиксатор, подключенный к источнику питания, цепь в котором замыкается при помощи язычка ремня. Обогрев осуществляется за счет нагревательных элементов, расположенных между слоями тканого материала. Компания предусмотрела несколько вариантов дизайна фиксатора и самого ремня.

То есть принцип работы предельно прост - Вы пристегиваете ремень, и он нагревается. Естественно, водитель и пассажиры должны контролировать температуру. Правда возникает вопрос об эффективности подобного решения, так как ремни безопасности не могут дать достаточно большой зоны обогрева сами по себе .