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30 июн 2026

Топливный дефицит ударил по грузоперевозкам. Перевозчики готовят повышение тарифов

Топливный дефицит ударил по грузоперевозкам. Перевозчики готовят повышение тарифов
Автор фото: magnific.com/ru

Перебои с поставками топлива начинают отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании фиксируют рост расходов, увеличение времени доставки и предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов

Согласно опубликованной информации в СМИ, ряд перевозчиков уже уведомил партнеров о повышении стоимости услуг с 1 июля минимум на 10%. При этом участники рынка не исключают дальнейшего роста ставок. Самое сильное удорожание уже наблюдается в Сибири, на юге России и в приграничных регионах, где ограничения на отпуск топлива осложняют планирование рейсов.

На международных маршрутах ситуация развивается быстрее. Стоимость дизельного топлива выросла с 70 или 72 рублей до 77 или 90 рублей за литр, а часть перевозчиков уже увеличила тарифы примерно на 5%. В первую очередь это касается грузоперевозок на китайском направлении. По некоторым данным, цены за доставку выросли в среднем на 700 долларов. Наиболее сложная ситуация складывается на маршрутах через Забайкальск, Благовещенск и Монголию. Некоторые компании уже начали переориентироваться на Казахстан, где проблем с наличием топлива меньше.

Проблемы с топливом влияют и на эффективность перевозок. Суточный пробег грузовиков на китайском направлении сократился с 600 или 700 км до 500 км, а ожидание в очередях на автозаправочных станциях может достигать одних суток.

Дополнительным ударом по отрасли стало сокращение бонусных программ топливных компаний. Если ранее транспортные предприятия могли получать скидки на топливо до 16%, то сейчас они снизились примерно до 3,5% и могут исчезнуть полностью. Кроме того, небольшие перевозчики, работающие как индивидуальные предприниматели, столкнулись с ограничениями на отпуск топлива. Крупные компании по корпоративным картам могут заправить до 200 литров, тогда как ИП зачастую отпускают только по 60 литров, как обычным физическим лицам.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, эксперты не ожидают массового перехода клиентов на железнодорожные перевозки. Автомобильный транспорт по-прежнему выигрывает за счет скорости и гибкости доставки. Исключением могут стать лишь отдельные длинные маршруты между Дальним Востоком и европейской частью России. В остальных случаях альтернатив для большинства грузовладельцев практически нет.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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