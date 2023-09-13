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13 сен 2023

Топливо в дефиците

Топливо в дефиците

Некоторые российские регионы жалуются на дефицит топлива. В ряде регионов наблюдается полное отсутствие бензина и дизеля, а в некоторых из них продажа осуществляется только по талонам

Дефицит горючего зафиксирован в центральных регионах - Татарстане, Чувашии, Марий-Эл. Причем, вместе с уменьшением количества топлива, растет его стоимость. Так, в Туле и Липецке цена на АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 10-15 рублей и составила 59 рублей и 65 рублей соответственно. В Чувашии стоимость дизеля поднялась до 80 рублей за литр.

Примечательно, что цена на топливо выросла как у сетевых заправок, так и у частных АЗС. На некоторых заправках пропали отдельные вида бензина и дизеля. В то же время, для избежания ажиотажа, часть АЗС продает бензин по талонам.

Эксперты связывают подорожание топлива с сезонными факторами - повышенным осенним спросом, логистическими проблемами и снижением нефтепереработки встледствие ремонта НПЗ.
 

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