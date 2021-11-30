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30 ноя 2021

Toyota, Daihatsu и Suzuki выпустят дешёвый среднемоторный спорткар

Toyota, Daihatsu и Suzuki выпустят дешёвый среднемоторный спорткар

Три известных японских автопроизводителя  работают над общим спортивным автомобилем. Правда, в результате моделей будет целых три!

Объясним ситуацию – вы помните такую модель, как Toyota GT86? У нее был аналог – Subaru BRZ. Оба автомобиля разрабатывались одной командой и разница у них свелась лишь к некоторым внешним отличиям. Фактически, перед нами продукт бейдж-инжиниринга. 

Собственно с продуктом Toyota, Daihatsu и Suzuki будет происходить все то же самое – технические компоненты будут общими, как и силовая структура кузова. Все различия будут заключаться в собственных кузовных панелях.

К сожалению, СМИ не располагают никакой информацией  относительно габаритов, платформы спорткара и прочих деталей. Что касается силовой установки, то ей станет литровый мотор от компании Suzuki. Дебют всех трех автомобилей назначен на 2025 год.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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