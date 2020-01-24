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24 янв 2020

Toyota и Lexus отзывают автомобили из-за «горящей воды»

Toyota и Lexus отзывают автомобили из-за «горящей воды»
Автор фото: фирма-производитель

Отзывная кампания затронет больше 82 000 кроссоверов и внедорожников популярных японских марок

Росстандарт объявил об отзыве 82 641 автомобиля Toyota и Lexus, реализованных на территории России в период с декабря 2015 года по настоящее время. Причина отзыва — возможный дефект уплотнителя. Отзыв коснется следующих моделей Toyota: Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4 и Lexus — RX 200T, RX350, RX 450H.

Ведомство сообщает, что из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя лобового стекла, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию.

При написании новости использовалась информация:
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